La perte de poids et le maintien de la santé sont des préoccupations très importantes.Il existe de nombreux régimes, suppléments et plans de repas qui sont apparus comme des solutions possibles pour la perte de poids. Mais beaucoup d’entre eux entraînent des effets secondaires et des résultats qui peuvent causer de graves problèmes de santé.

Alors que beaucoup sont à la recherche d’un complément naturel pour perdre du poids, un moringa à base d’herbes naturelles a été identifié comme l’un des éléments clés qui pourrait bien être la réponse.

Le Moringa est une herbe indienne dérivée de l’arbre Moringa oleifera. Il est utilisé depuis des milliers d’années dans la médecine ayurvédique – un ancien système médical indien – pour traiter les maladies de la peau, le diabète et les infections. En outre, on pense qu’elle offre des avantages pour la perte de poids.

Cet article révèle si la poudre de moringa peut vous aider à perdre du poids. Il a été démontré que Moringa et Perte De Poids ont une relation forte.

Moringa leaves are high in vitamins, minerals, and powerful plant compounds like polyphenols.

La poudre de moringa a été suggérée pour favoriser la perte de poids.

Des études sur les animaux et en éprouvette montrent que le moringa peut réduire la formation de graisse et améliorer la dégradation des graisses (1. Source de confiance). On ignore encore si ces effets se répercutent sur l’homme. À ce jour, aucune étude humaine n’a étudié les effets du moringa seul sur la perte de poids. Cependant, des études ont examiné les effets de suppléments contenant du moringa combiné à d’autres ingrédients.

Dans une étude de 8 semaines sur 41 personnes obèses suivant un régime alimentaire et un programme d’exercice identiques, celles qui ont pris 900 mg d’un supplément contenant du moringa, du curcuma et du curry ont perdu 4,8 kg, contre seulement 1,8 kg dans le groupe placebo (2. Source de confiance)

Dans une étude similaire mais plus importante, les chercheurs ont randomisé 130 personnes en surpoids pour qu’elles reçoivent le même complément que celui de l’étude ci-dessus ou un placebo.

Les personnes ayant reçu le complément ont perdu 5,4 kg en 16 semaines, contre seulement 0,9 kg dans le groupe placebo. Elles ont également diminué de manière significative leur cholestérol LDL (mauvais) et augmenté leur cholestérol HDL (bon) (3. Source de Confiance).

Cependant, on ne sait pas si ces bénéfices sont attribués au moringa, à l’une des deux autres herbes ou à une combinaison des deux.

Des études plus complètes dans ce domaine sont nécessaires.

RÉSUMÉ

Des études montrent des bénéfices impressionnants en termes de perte de poids chez les personnes prenant un complément multi-ingrédients contenant du moringa. Cependant, les bénéfices ne peuvent être attribués au moringa lui-même.

Valeur nutritionnelle?

Les feuilles de Moringa sont chargées de vitamines et de minéraux. En outre, elles sont également riches en antioxydants sains et en composés végétaux bioactifs. Cependant, elles contiennent une grande quantité de phytates, qui sont des antinutriments qui se lient aux minéraux, ce qui les rend moins absorbables par l’organisme.

Une tasse ou 21 grammes de feuilles de moringa en contiennent:

des protéines : 2 grammes

Vitamine B6 : 20% de l’AJR

Vitamine C : 11% de l’AJR

Fer : 10 % de l’ADD

Riboflavine (B2) : 11% de la RDA

Vitamine A (provenant du bêta-carotène) : 9% de l’AJR

Magnésium : 8% de la RDA

Le moringa présente généralement de nombreux avantages pour la santé et il est démontré qu’il présente les caractéristiques suivantes

Nutritif : la plante de moringa contient une bonne quantité de vitamines, de protéines et de fer. Antioxydant : Les antioxydants aident à éliminer de votre corps les éléments inutiles comme les radicaux libres et le surplus de graisse. Réduit le taux de sucre dans le sang : Il aide à réduire le taux de sucre dans le sang, vous évitant ainsi le diabète, qui peut entraîner d’autres problèmes comme des maladies cardiaques et vasculaires. Diminue l’inflammation : Il est également utilisé pour réduire les inflammations de toutes sortes, donc pour tous les gros bonnets, le programme de perte de poids Moringa pourrait bien être la solution. Diminue le taux de cholestérol : Un taux de cholestérol plus élevé peut également entraîner une prise de poids, la plante peut aider à réduire le taux de cholestérol du corps, favorisant ainsi la perte de poids. Réduit la fatigue : La plante fournit à votre corps une quantité suffisante de fer et de vitamine A qui élimine la fatigue. Améliore votre peau : Les vitamines A et E contenues dans la poudre rendent votre peau saine et éclatante. Aide à la croissance musculaire : Comme la plante contient des acides aminés et beaucoup de protéines, elle aide à la construction des muscles. Améliore la digestion : Avec tout le calcium qu’elle contient, la plante aide les enzymes digestives de votre corps. Favorise une vision normale : Elle contient de la vitamine A, qui facilite le maintien des yeux en bonne santé et de la vision 6/6. Renforce les os : Elle est riche en vitamine K, en calcium et en protéines. Tous ces minéraux rendent les os plus solides.

Le Moringa a-t-il des effets secondaires ?

Comme le Moringa est naturel, une utilisation régulière ne présente aucun effet secondaire. Cependant, de grandes quantités de Moringa peuvent provoquer des diarrhées.

Conclusion

Le moringa a une grande valeur nutritionnelle et s’est avéré être également bénéfique pour la perte de poids. Toutefois, les données ne sont pas totalement concluantes. Il est recommandé de consommer le Moringa pour des raisons de santé, à condition qu’il ne provoque aucune allergie.