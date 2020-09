Combien De Pas Par Jour Pour Maigrir

La perte de poids est extrêmement importante pour maintenir un mode de vie actif et pour se protéger de toutes les maladies liées à l’obésité.

Il existe de nombreux moyens de perdre du poids, notamment le régime alimentaire, l’exercice physique et les compléments alimentaires. Aujourd’hui, nous allons discuter de l’un de mes moyens préférés, et peut-être le plus sain, pour perdre du poids : l’exercice physique. Et cela aussi, la forme d’exercice la plus facile qui est la marche.

Venons-en donc à la question la plus importante : combien de pas pour perdre du poids?

Si votre objectif global est de perdre quelques kilos, vous voudrez viser au moins 10 000 pas en une journée.

Bien que le nombre exact soit basé sur des facteurs tels que l’âge, le sexe et le régime alimentaire, une étude intitulée a montré qu’il existe une corrélation entre le fait de faire au moins 15 000 pas par jour et un risque moindre de syndrome métabolique.

Mais si 15 000 pas par jour semble être un objectif ambitieux, le fait d’arriver à environ 10 000 pas vous aidera à perdre du poids.

Conseil Le nombre de mesures que vous devez prendre pour perdre du poids varie en fonction de votre âge, de votre taille, de votre poids et de votre niveau d’activité. Toutefois, vous fixer des objectifs – comme faire 10 000 pas par jour – peut vous aider à atteindre vos objectifs de perte de poids, mais seulement si vous êtes constant et si vous associez votre mode de vie actif à une alimentation saine.

Combien de pas pour améliorer votre condition physique ?

Pour améliorer votre niveau de forme physique, vous devez savoir combien de pas vous faites en moyenne par jour. Avant vous recommande d’acheter un podomètre (et vous n’avez pas besoin d’un podomètre coûteux) pour savoir combien de pas vous faites. Vous pouvez également utiliser votre téléphone portable, car la plupart des téléphones portables ont un compteur de pas intégré.

Ensuite, fixez-vous un objectif de 500 à 1000 pas de plus que votre moyenne actuelle. Elle vous suggère de vous efforcer de maintenir cette légère augmentation pendant une semaine ou deux (voire plus) jusqu’à ce que vous vous soyez confortablement adapté au changement. Ensuite, augmentez encore légèrement et répétez le processus jusqu’à ce que vous obteniez environ 10 000 pas par jour.

Si votre niveau d’activité et votre nombre de pas actuels sont faibles (moins de 5 000), vous pouvez commencer par ajouter 250 à 500 pas par jour. La première semaine, efforcez-vous d’augmenter votre nombre de pas de 250 par jour (ou tous les deux jours).

Une fois que cela vous semble gérable, ajoutez 500 pas chaque jour jusqu’à ce que vous atteigniez régulièrement 10 000 pas par jour. Vous pouvez alors décider de rester à ce niveau ou de continuer à ajouter des pas chaque jour pour faire passer votre nombre de pas dans la catégorie active.

Vous pouvez également vous mettre au défi en ajoutant des intervalles à votre marche. L’entraîneur personnel Manning Sumner donne ces deux exemples pour l’ajout d’intervalles :

courir 30 secondes suivies de deux minutes de marche

courir 15 secondes suivies d’une minute de marche

Combien De Pas Par Jour pour maigrir: 10 000 pas par jour

Si l’entraînement HIIT est la méthode la plus efficace pour brûler rapidement des calories, ce n’est pas la seule façon de les brûler. En fait, la marche peut également être efficace : il vous suffit de marcher plus longtemps, car la marche n’est pas aussi intense. Mais, comme d’autres formes d’exercice, la marche améliore les facteurs de risque cardiaque comme la pression sanguine, le cholestérol, le diabète, l’obésité, la rigidité vasculaire, l’inflammation et le stress mental.

Combien de calories pouvez-vous donc brûler en marchant ? Cela dépend de votre taille et de votre niveau d’intensité. Le HHP estime qu’une personne de 120 livres brûle 85 calories par kilomètre ; une personne de 160 livres brûle 105 calories par kilomètre ; et une personne de 200 livres brûle 125 calories par kilomètre en marchant. Vous pouvez voir comment ces chiffres commencent à s’additionner lorsque vous marchez sur de longues distances.

Pour aller plus loin (jeu de mots), une personne moyenne fait 2 000 pas par kilomètre. Ainsi, 10 000 pas équivaudraient à environ cinq miles par jour et environ 425 calories brûlées pour une personne de 120 livres ; 525 calories brûlées pour une personne de 160 livres ; et 625 calories brûlées pour une personne de 200 livres.

C’est ainsi que se décompose le calcul, mais l’important est de se fixer des objectifs et de les respecter. Atteindre 10 000 pas par jour est un bon début et si un suivi de la condition physique vous aide à rester responsable, c’est génial ! Mais l’essentiel est de continuer à bouger et d’associer vos pas à une alimentation saine.

