Régime de 800 calories : Ce régime hypocalorique est-il efficace?

Le régime Fast 800 consiste à réduire votre consommation de calories à 800 par jour pendant les deux premières semaines. Vous passez ensuite à l’étape 5:2 – où vous ne devez consommer ce nombre de calories que deux jours par semaine, tout en suivant un régime raisonnable les cinq autres jours.

Première étape

Il s’agit de s’en tenir à 800 calories par jour pendant au moins deux semaines. Cela devrait induire une légère cétose, associée à la combustion des graisses.

Deuxième étape

Le nouveau 5:2. Lorsque vous vous rapprochez de votre objectif de perte de poids, mangez 800 calories deux jours par semaine et les autres jours, suivez un régime méditerranéen en contrôlant vos portions.

Pendant cette période du régime, il est conseillé de consommer moins d’aliments transformés et plus d’aliments cuisinés à la maison, avec beaucoup de légumes et de fruits, ainsi que des céréales complètes, des haricots, des lentilles, des fibres supplémentaires, beaucoup de noix et beaucoup de produits laitiers gras et de poissons gras. Le sucre doit être réduit ou évité, les glucides amylacés, comme le pain blanc et les pâtes blanches, sont supprimés, et 45 à 60 g de protéines de bonne qualité doivent être consommés quotidiennement.

Pourquoi cette étape est-elle importante ?

Pendant vos deux jours de jeûne, votre corps entrera en état de cétose, comme il le ferait si vous entreprenez un programme de perte de poids rapide. Avec le nouveau régime 5:2, vous perdrez des graisses et réagirez mieux à l’insuline, ce qui vous permettra de maintenir plus facilement la taille des portions pendant la semaine.

Le nouveau régime 5:2 permet également aux personnes qui le suivent de bénéficier d’autres avantages du jeûne, comme l’apoptose (élimination des cellules anciennes ou endommagées), la régénération des tissus, la réduction du risque de cancer, l’augmentation du taux métabolique et la diminution de l’inflammation.

Selon le Dr Mosley, “le régime méditerranéen est le régime le plus sain de la planète. On a l’impression que la nourriture italienne se compose essentiellement de pâtes et de pizzas, mais ce n’est pas vrai. En fait, il regorge de fruits, de légumes, de noix, d’huile d’olive et de poisson, tous bons pour la santé, et il a été prouvé qu’ils aident à prévenir la démence, les accidents vasculaires cérébraux, les maladies cardiovasculaires, les maladies cardiaques et même, dans certains cas, à inverser le diabète de type 2.”

Les principaux composants du régime méditerranéen sont…

Consommation quotidienne de légumes, de fruits, de céréales complètes et de graisses saines.

Une consommation hebdomadaire de poisson, de volaille, de haricots et d’œufs.

Des portions modérées de produits laitiers.

Une consommation limitée de viande rouge.

En suivant le régime méditerranéen à ce stade du Fast800, vous pouvez garder le cap et rester en bonne santé.

Étape 3

Vous avez atteint votre objectif, le maintien est donc essentiel. Continuez à suivre l’approche du régime méditerranéen, en ajoutant un jour de jeûne de temps en temps, en adoptant un régime pauvre en sucre et en consommant des quantités modérément faibles de féculents.