Quels Sont les Avantages et les Risques du Gingembre?

Slattery est un fan de thé au gingembre. “Le thé au gingembre est fantastique pendant les mois froids”, explique Slattery. “C’est délicieux après le dîner. Vous pouvez ajouter un peu de citron ou de citron vert, et une petite quantité de miel et faire une excellente boisson.

Les sachets de thé au gingembre du commerce sont disponibles dans de nombreuses épiceries et contiennent du gingembre sec, parfois associé à d’autres ingrédients. Ces sachets de thé se conservent bien et sont pratiques à infuser. Selon M. Slattery, le gingembre sec a des effets bénéfiques sur la santé comparables à ceux du gingembre frais, mais le thé préparé avec du gingembre sec peut avoir une saveur plus douce.

La préparation d’un thé au gingembre avec du gingembre frais demande un peu plus de préparation mais tend à donner une infusion plus intense et plus vivante.

Comment faire du thé au gingembre

C’est simple :

Achetez un morceau de gingembre frais.

Coupez les nœuds et les extrémités sèches.

Pelez-le soigneusement.

Coupez-le en fines tranches transversales.

Mettez quelques-unes de ces tranches dans une tasse ou un mug.

Versez de l’eau bouillante et couvrez.

“Pour profiter de tous les bienfaits du gingembre, laissez les tranches infuser pendant au moins 10 minutes”, recommande Slattery. “Plus c’est long, mieux c’est”.

Elle note que le thé au gingembre est une alternative plus saine au soda au gingembre, à la bière au gingembre et aux autres boissons commerciales au gingembre en boîte ou en bouteille. “Ces boissons apportent les bienfaits du gingembre, mais beaucoup contiennent beaucoup de sucre”, explique Mme Slattery. “Je recommanderais de les limiter à des friandises occasionnelles ou de choisir des options sans sucre”.