Pourquoi je Ne Peux pas Perdre du Poids? Raisons pour Lesquelles Votre Régime ne Fonctionne Pas

Problème de perte de poids n°1 : Vous n’êtes pas en Déficit Calorique

En fin de compte, pour perdre du poids, vous devez être en déficit calorique. Shelli Epstein, entraîneur personnel chez F45 Mill Hill, explique que “c’est lorsque vous mangez moins de calories que votre corps n’en dépense.”

“Nous sommes tous différents et avons des formes et des tailles différentes, ce qui signifie que nous brûlons et devons consommer des quantités différentes de calories dans une journée. Si votre corps brûle naturellement un nombre ‘x’ de calories par jour, si vous faites du sport ou si vous avez un travail actif, votre dépense calorique quotidienne sera plus élevée.”

“Si vous mangez moins de calories que ce que votre corps dépense, vous êtes en déficit calorique”.

Problème de perte de poids n° 2 : Vous n’intégrez pas une Alimentation Saine à l’exercice Physique

“L’une des principales raisons pour lesquelles de nombreuses personnes ont du mal à perdre du poids est le fait qu’elles n’intègrent pas une alimentation saine et de l’exercice dans leur vie d’une manière à la fois saine et durable”, explique Chloe Twist, rrainer personnel d’Ori Gym.

“S’il est important de surveiller l’apport calorique lorsqu’on s’adapte à un nouveau plan nutritionnel, beaucoup de gens deviennent obsédés par le suivi du nombre de calories qu’ils brûlent en une journée, ce qui peut avoir un effet plus néfaste à long terme.

La plupart des gens trouvent qu’il est beaucoup moins exigeant (et plus efficace) de se faire une idée initiale de ce que devrait être leur apport calorique quotidien, et d’essayer de s’y tenir environ 80 % du temps, tout en s’autorisant une friandise de temps en temps.”

Problème de Perte de Poids n°3 : Manger sous l’effet du Stress

Même si les mesures de confinement sont levées, nous sommes toujours en pleine pandémie. Une grande partie de notre vie quotidienne a complètement changé et beaucoup d’entre nous sont nettement plus anxieux que l’année dernière à la même époque, selon une étude de l’American Psychiatric Association.

Il est tout à fait naturel que cela nous pousse à trouver du réconfort dans la nourriture et les boissons.

En fait, une étude récente de l’Université de Liverpool a révélé que près de la moitié des personnes interrogées avaient pris des habitudes alimentaires malsaines depuis le début du lockdown.

47 % d’entre elles avaient également pris l’habitude de faire moins d’exercice par rapport à la période précédant le confinement.

Alexia Dempsey, diététicienne spécialisée dans les troubles de l’alimentation au Priory, explique : “Certains aliments stimulent la sécrétion par le cerveau de substances chimiques semblables aux opiacés, comme la sérotonine, qui provoquent des fringales. Avec la pandémie qui pose plusieurs défis aux personnes en difficulté, seules, anxieuses ou ennuyées, se reposer sur la nourriture pour se calmer peut devenir la norme.

“Comme de nombreuses personnes ne travaillent pas, cherchent du travail ou travaillent beaucoup plus longtemps à la maison, la tentation de trop manger ou de boire est quotidienne en raison de la disponibilité constante de nourriture et d’alcool, de l’absence de structure et des craintes financières.”

“Dans le cas de la suralimentation émotionnelle, l’individu utilise la nourriture pour détourner l’attention de ce qui est négatif. Il peut s’agir de chocolat, de chips, de sucreries, d’aliments considérés comme des “friandises”.

Les gens font souvent état de crises de boulimie à base de glucides, qui peuvent être liées à une augmentation de la sérotonine, une substance chimique qui atténue la mauvaise humeur et l’anxiété”, explique-t-elle.

“Il est donc logique qu’en période de stress, comme celle que nous vivons actuellement, sans précédent et incertaine, nous assistions à une augmentation généralisée des personnes qui ont envie de ces aliments “qui font du bien” – ce qui, à son tour, peut entraîner des sentiments négatifs de culpabilité ainsi qu’une baisse de l’estime de soi, et une détérioration de la santé et du bien-être.”

Comment arrêter de manger sous l’effet du stress :

Planifiez à l’avance : La planification des repas peut être utile, essayez donc d’utiliser des listes de courses, et cela vous aidera à éviter de faire des choix alimentaires basés sur l’émotion. Prévoyez également des “gâteries”.

Hydratez-vous : La déshydratation peut provoquer de la fatigue, de la léthargie, des problèmes de concentration, de l’irritabilité et la faim. Il est facile de confondre déshydratation et faim.

Augmentez la quantité de poisson : Si vous pouvez manger du poisson, deux fois par semaine, comme protéine, vous pouvez aussi améliorer votre humeur.

Restez en mouvement : Même pendant le confinement, nous sommes encouragés à faire de l’exercice. L’exercice n’est pas forcément une course à pied ; marcher et prendre l’air vous permet de changer d’air, ce qui peut améliorer votre humeur et votre santé générale.

Cherchez du soutien : La suralimentation ou l’alimentation émotionnelle peut être une phase passagère, ou devenir un comportement très pénible. Si vous vous sentez inquiet au sujet de votre alimentation, demandez l’aide de votre médecin généraliste ou d’un professionnel spécialisé agréé.

Problème de Perte de poids n°4 : Ne pas Boire Assez d’eau

Croyez-le ou non, la quantité d’eau que vous buvez peut réellement affecter la quantité de poids que vous perdez – ainsi que tout le reste. Donc, si vous vous demandez “pourquoi je n’arrive pas à perdre du poids ?”, faites attention à la quantité d’eau que vous buvez.

Femme buvant de l’eau dans une bouteille, après avoir cherché “pourquoi je ne perds pas de poids”.

Des recherches menées par l’université de Jeonju ont révélé que le fait de boire deux verres d’eau avant un repas peut supprimer temporairement l’appétit, ce qui permet à la personne de manger moins tout en se sentant rassasiée.

Au cours de la journée, Shelli, entraîneur personnel, suggère de boire trois à six litres d’eau, car cela “augmente le métabolisme et améliore la digestion”.

Problème de Perte de Poids n° 5 : Vous essayez de faire trop de Changements trop Rapidement

Il est important de se concentrer sur tous les éléments d’une alimentation plus saine et d’un mode de vie plus sain pour perdre du poids, plutôt que d’avoir la perte de poids comme objectif final. Lentement et régulièrement, on gagne la course, dit le vieux dicton, et il en va de même pour la perte de poids.

“Apportez des changements progressifs à votre alimentation et à votre condition physique”, dit Chloe.

“Il peut être facile de perdre patience et de vouloir donner un coup de fouet à sa santé pour commencer à perdre du poids le plus vite possible, mais si vous voulez que les changements que vous faites durent, vous ne pouvez pas les incorporer dans votre vie quotidienne d’un seul coup”.

“Apprenez de nouvelles recettes, mais faites preuve de créativité pour rendre certains des repas que vous aimez déjà plus sains et plus riches en protéines.

Faites un brainstorming sur les façons dont vous pouvez préparer des repas sains en 15 minutes, car la plupart d’entre nous n’ont pas le temps de préparer un repas complexe et parfait sur le plan nutritionnel chaque soir après le travail.”