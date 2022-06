Le Régime au Yaourt pour Perdre du Poids: Est-ce Que ça Marche?

L’un de ces régimes, promu par l’actrice Jeannie Mai, était connu sous le nom de Yoplait Yogurt Diet ou Yoplait Light Two Week Tune Up. Bien que Yoplait ne propose plus le Two Week Tune Up, ce régime populaire à base de yaourt prétendait aider les personnes à perdre entre 1 et 2,5 kg en 14 jours.

Ce régime consistait à manger du yaourt au moins deux fois par jour. Ses règles comprenaient des instructions spécifiques pour les repas et les collations:

Petit-déjeuner et déjeuner : 1 pot de yaourt Yoplait Lite, 1 tasse (environ 90 grammes) de céréales complètes et 1 portion de fruits.

Dîner : 6 onces (environ 170 grammes) de protéines maigres, 2 tasses (environ 350 grammes) de légumes et une petite quantité de graisse, comme de la vinaigrette ou du beurre.

Collations : 1 tasse (environ 175 grammes) de légumes crus ou 1/2 tasse (environ 78 grammes) de légumes cuits, ainsi que 3 portions de produits laitiers sans graisse tout au long de la journée.

Le régime réduit votre apport calorique à seulement 1 200 calories par jour et vous recommande d’augmenter votre activité physique en marchant 30 à 40 minutes chaque jour. Ensemble, ces facteurs entraînent un déficit calorique, ce qui peut vous aider à perdre du poids.

Certains partisans du régime soutiennent que le fait de privilégier les yaourts sans graisse est également bénéfique, car les graisses contenues dans les autres yaourts augmentent la production de cortisol, l’hormone du stress, dans l’organisme. Cette augmentation est censée stimuler les niveaux d’anxiété et de faim.

Alors que les recherches établissent un lien entre l’augmentation du taux de cortisol, l’augmentation de l’appétit et le risque d’obésité, les graisses alimentaires ne sont pas liées à une augmentation significative du taux de cortisol.

En fait, les yaourts sans matières grasses comme le Yoplait Light sont souvent plus riches en sucre, dont il a été démontré qu’il augmente le taux de cortisol et la faim. De plus, des études associent les produits laitiers gras à un risque réduit d’obésité.

Dans le cadre d’une étude, 104 femmes ont suivi soit le programme Yoplait Two Week Tune Up, soit un régime standard de 1 500 ou 1 700 calories. Après les deux premières semaines, les femmes du groupe “yaourt” ont vu leur apport calorique quotidien passer à 1 500 ou 1 700 calories pendant dix semaines.

Bien que les femmes du groupe Yoplait aient perdu en moyenne 5 kg au cours des 12 semaines de l’étude, aucune différence significative n’a été constatée entre les deux groupes.

Ces résultats suggèrent que la perte de poids résultant du programme Yoplait Two Week Tune Up était le résultat d’une réduction des calories, et non de la consommation de yogourt.

Il convient également de noter que l’étude a été partiellement financée par General Mills, propriétaire de Yoplait.