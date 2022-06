Laxatif Pour la Perte de Poids: Efficace Ou Dangereux?

Les laxatifs sont des médicaments contre la constipation. Votre médecin ne les recommande généralement que si vous avez des problèmes pour évacuer les selles, et seulement après avoir apporté des changements, comme manger plus de fibres, faire de l’exercice régulièrement et boire plus d’eau.

Il existe cinq types de laxatifs, qui agissent sur vos intestins de différentes manières.

Les laxatifs volumineux.

Ils ajoutent des fibres solubles à vos selles. Les fibres solubles se décomposent facilement dans l’eau et deviennent un gel, ce qui aide le côlon à retenir l’eau. Cela peut ramollir vos selles et vous aider à les évacuer plus facilement.

Les laxatifs pour ramollir les selles.

Ces laxatifs aident à mélanger l’eau aux selles afin qu’elles deviennent suffisamment molles pour être évacuées.

Laxatifs lubrifiants.

Ces types de laxatifs enrobent les selles et les rendent glissantes afin qu’elles puissent être évacuées facilement. Ils sont parfois appelés suppositoires de glycérine.

Laxatifs stimulants.

Ils font en sorte que les muscles de vos intestins se contractent et font avancer les selles. Les laxatifs stimulants peuvent être agressifs pour votre organisme et provoquer des crampes.

Laxatifs osmotiques.

Ils attirent l’eau du reste de votre corps vers vos intestins et les aident à retenir l’eau. Cela ramollit vos selles et vous aide à les évacuer facilement.