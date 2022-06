Comment les Graines de lin Peuvent-elles Contribuer à La Perte de Poids?

Les graines de lin peuvent constituer un ajout sain à l’alimentation et contribuer à la perte de poids. Cependant, elles ne conviennent pas forcément à tout le monde.

Les gens cultivent le lin pour l’alimentation et les fibres, utilisant ses fibres pour le linge de maison, ses huiles pour la finition du bois et ses graines pour l’alimentation et la nutrition. Le lin est également connu sous le nom de graine de lin.